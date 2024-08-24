يسري نصر الله: أركز في أفلامي على الشخصيات التي تشتبك مع الناس

تحدث المخرج يسري نصر الله، عن الشخصيات التي يسعى دائمًا لتقديمها في أعماله الفنية سواء في السينما أو التلفزيون.

وقال نصر الله، خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت»، عبر قناة «صدى البلد»، عُرضت مساء الجمعة، إن الشخصية الموجودة دائما في أفلامه هي الشخصية المختلفة التي تريد الاشتباك، موضحًا أن هذه الشخصية تشبهه.

وضرب مثالا بالشخصية الرئيسية في فيلم باب الشمس، وهو شخص منبوذ إلى حد بعيد، ويروي حكاية هذا العالم.

وأضاف: «خليل في الجزء الأول من الفيلم بيحكي حكاية زي أبوه المقاتل بكل الرومانسية التي تضمنها الشخصية، وفي الجزء الثاني مونولوج داخلي لخليل، وهو بيحكي من خلاله كيف أصبحت فلسطين الآن في المخيم؟»، وهذه الشخصيات تستهويني جدًا.