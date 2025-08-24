تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الحملات المكبرة التي تنفذها مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة التنفيذية، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش والتلاعب، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأضافت المحافظة، في بيان اليوم الأحد، أنه خلال الفترة من ١٨ وحتى ٢١ أغسطس الجاري، شنت لجنة من أطباء مديرية الطب البيطري بالغربية، بالتنسيق مع مباحث التموين وأطباء أقسام المجازر والتفتيش على اللحوم، حملات مكبرة شملت جميع مراكز المحافظة الثمانية للمرور على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

وأسفرت الحملات عن ضبط ١٠٠٦.١ كجم من المنتجات المخالفة بإجمالي ١١ محضراً، شملت ٨٣٠ كجم من الأسماك المجمدة والرنجة يُشتبه في صلاحيتها، وجرى سحب عينات منها للفحص، وضبط ١١٢ كجم دواجن يُشتبه في صلاحيتها، بالإضافة إلى ١٩.٦ كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم خلال الحملات ضبط ٧ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر صالحة ظاهرياً، و٧ كجم لحوم غير صالحة، فضلاً عن ٢٠ كجم مصنعات لحوم بدون بيانات لكنها صالحة ظاهرياً، و١٠.٥ كجم مصنعات لحوم يُشتبه في صلاحيتها، تم سحب عينات منها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى التحفظ على المضبوطات وعرض المحاضر على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن صحة المواطن وسلامته تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشدداً على أن الحملات الرقابية ستظل مستمرة ومكثفة بشكل يومي ومفاجئ في مختلف مراكز ومدن المحافظة، ولن يكون هناك أي تهاون مع من يحاول طرح منتجات فاسدة أو مغشوشة بالأسواق.

ووجّه المحافظ، الشكر لمديرية الطب البيطري والأجهزة المعاونة على جهودهم المتواصلة في حماية المجتمع وضمان وصول غذاء سليم وآمن للمواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن الحملات تُنفذ بشكل مستمر على مدار الساعة بالتنسيق مع مباحث التموين، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف المرور المفاجئ على الأسواق بجميع المراكز، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين أو تسعى للتلاعب بغذائهم.