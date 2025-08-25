تموين برج العرب تضبط دقيقا مدعما قبل تهريبه وتغلق مخبزا مخالفا

بتكليفات مشددة من المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، شنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوي، حملات موسعة على الأسواق لمتابعة حركة الدقيق المدعم والتصدي لمحاولات تهريبه إلى السوق السوداء.

وأسفرت الحملات – التي تمت بإشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة، ومحمد سعد مدير مركز الخدمات – عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ٨ شكاير دقيق بلدي مدعم زنة ٥٠ كجم للشيكارة قبل تهريبها، كما تم ضبط مخبز بلدي مخالف لقرار الغلق أثناء إنتاج وبيع خبز مدعم باستخدام دقيق مجمع من السوق السوداء، حيث جرى التحفظ على شيكارتين دقيق و١٣٢٠ رغيف خبز مدعم.

كما تضمنت الحملات تحرير محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع، محضر لعدم حمل شهادة صحية، بجانب تنفيذ قرارات صادرة من النيابة بشأن المضبوطات.

وأكدت مديرية التموين أن كافة الإجراءات القانونية تم اتخاذها تجاه المخالفين، ضمن الجهود المتواصلة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين ومنع تسرب السلع التموينية إلى السوق السوداء.