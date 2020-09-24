 مقتل سائق توكتوك على يد عصابة في المحلة.. والأمن يكثف جهوده لضبط المتهمين - بوابة الشروق
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مقتل سائق توكتوك على يد عصابة في المحلة.. والأمن يكثف جهوده لضبط المتهمين

توك توك - ارشيفية
توك توك - ارشيفية
علاء شبل:
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 11:23 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 11:23 م
لقى سائق توكتوك مصرعه، طعنا بسلاح أبيض، إثر محاولة لصوص سرقة التوكتوك الخاص به بقرية البنوان التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى بمقتل (هنداوى محمد هنداوى) فى العشرينيات من العمر، متأثرا بإصابته بـ3 طعنات فى الصدر، إثر سرقة مجموعة من اللصوص التوكتوك الخاص به وفروا هاربين.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، وتكثف مباحث قسم مركز المحلة من جهودها لتحديد هوية المتهمين وسرعة ضبطهم لعرضهم على النيابة المختصة واستكمال التحقيقات.

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