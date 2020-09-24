بريطانيا والأمم المتحدة تستضيفان اجتماعا دوليا حول المناخ في ديسمبر في ذكرى اتفاق باريس

أعلنت بريطانيا والأمم المتحدة عن خطط لاستضافة اجتماع دولي بشأن المناخ في 12 ديسمبر المقبل، في الذكرى الخامسة لاتفاق باريس بشأن المناخ.



وذكر بيان صحفى للأمم المتحدة أن الاجتماع الذي سيعقد على شبكة الإنترنت سيضم قادة العالم من الحكومات والشركات وجمعيات المجتمع المدني " لتسخير قوة دفع وزيادة الطموح لمؤتمر كوب 26 " .



وكان من المقرر أن يعقد مؤتمر كوب في مدينة جلاسجو الاسكتلندية هذا العام، ولكن تم تأجيل الاجتماع السنوي للمناخ للأمم المتحدة حتى تشرين ثان/نوفمبر 2021 بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



وفي اجتماع ديسمبر المقبل، سوف تُدعى الحكومات إلى تقديم خطط مناخية أكثر طموحاً، فضلاً عن خطط للتعافي من فيروس "كوفيد-19" والتزامات وتدابير مالية جديدة للحد من الاحترار العالمي للوصول إلى 5ر1 درجة مئوية.



وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام اجتماع مائدة مستديرة للأمم المتحدة حول تغير المناخ اليوم الخميس، إن " فيروس كورونا كشف أن البشرية تغط في سبات عميق".



وأضاف :"بالنسبة لتغير المناخ، لا يمكن لأحد أن يقول إننا لم نحذر، ولا أحد يستطيع أن يقول إننا لسنا الآن قادرين على القيام بالاستعدادات".



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في اجتماع المائدة المستديرة على الإنترنت، الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العالم "يجب أن يعكس مساره على وجه السرعة".



وأضاف " إذا واصلنا المضي في طريقنا الحالي، فان حجم المعاناة فى جميع أنحاء العالم بسبب اضطراب المناخ سوف يتجاوز كل ما في مخيلتنا " .