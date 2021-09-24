وفد من الاتحاد الأوروبي يطلع على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالخليل

أطلع وفد من الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيون دوليون، اليوم الجمعة، على التحديات والصعوبات التي تواجه أهالي الخليل.



وقال شادي عثمان، مسؤول الإعلام في الاتحاد الأوروبي، في تصريح صحفي، إن الهدف من الزيارة هو متابعة الأوضاع الجارية في مناطق التواني وجبال الخليل، التي يقدم لها الاتحاد الأوروبي مساعدات بشكل مستمر، والإطلاع على القضايا ذات الطابع الإنساني مثل المياه والتحديات التي يواجهها السكان.



وكان هناك توتر خلال الزيارة نتيجة اعتداء المستوطنين بحماية جيش الاحتلال على المواطنين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض، بينهم منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور.



وشمل الوفد الأوروبي، ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس، برفقة مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب.