حماس تستنكر الدعم الأمريكي لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الجمعة قرار الكونجرس الأمريكي بالموافقة على تجديد دعم مخزون صواريخ القبة الحديدية لإسرائيل.

واعتبر الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان أن القرار "يعبر عن حالة استمرار الانحياز الأمريكي الذي يصل إلى حد الشراكة مع الاحتلال في العداء للشعب الفلسطيني".

وقال القانوع إن "استمرار الولايات المتحدة في دعم الاحتلال الإسرائيلي وامتلاكه للقبة الحديدية والقدرات العسكرية الكبيرة لن تمنحه أمناً على أرضنا أو تحصنه من ضربات المقاومة ومصيره إلى زوال".

وأضاف "نطالب السلطة الفلسطينية بعدم التعويل على الإدارة الأمريكية، واتخاذ موقف لمواجهة الانحياز الأمريكي المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي".

وكان الكونجريس الأمريكي صادق أمس الخميس، على مبلغ مليار دولار لتمويل مشروع "القبة الحديدية" الإسرائيلي، ويتعين على مجلس الشيوخ التصديق على القرار قبل إحالته للرئيس جو بايدن، لجعله أمرا نافذا.

من جهة أخرى نفت حماس تقارير إعلامية عن وجود استثمارات لها في السودان ومصادرتها من قبل لجنة أمنية تتبع للحكومة السودانية.

وذكرت الحركة أن "الأصول المذكورة في التقارير الإعلامية ذاتها تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين، ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة".

وحثت الحركة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، التدخل شخصيا لـ "إيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان، المتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم الشخصية وشركاتهم، التي اكتسبوها بطريقة قانونية، وبعلم مؤسسات الدولة السودانية وموافقتها".