أمن أسوان يضبط خارجين عن القانون بعد تهديد أهالي سلوا بالأسلحة

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان مساء اليوم، من القبض على عدد من الخارجين عن القانون بعد احتجازهم من قبل عدد من أهالي قرية سلوا بمدينة كوم أمبو.

وكان بلاغا وصل إلى الأمن، يفيد بقيام عدد من الخارجين عن القانون بإطلاق أعيرة نارية علي عدد من أهالي سلوا.

وتمكن الأهالي من ضبطهم والسلاح الذي بحوزتهم واحتجازه داخل أحد المنازل.

انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتمكنت القوات من تهدئة الأهالي المتجمهرة واصطحاب الخارجين عن القانون إلى ديوان المركز.

وكانت التحريات المبدئية، كشفت أن وراء تلك الأحداث خلافات مالية.

