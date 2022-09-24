6 سفن تغادر الموانئ الأوكرانية في إطار مبادرة الحبوب

أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم السبت، مغادرة ست سفن أخرى مُحملة بالحبوب من الموانئ البحرية الأوكرانية في إطار ما يسمى بـ"مبادرة الحبوب".

وذكر بيان صادر عن الوزارة - نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن هناك سفينتان اخريتان في انتظار المغادرة.

وأضاف البيان:" اليوم، ستغادر ثماني سفن تحمل 131 ألفا و300 طن من المنتجات الزراعية من مينائي "أوديسا" و"تشورنومورسك". والمواد الغذائية مخصصة لبلدان أفريقيا وآسيا وأوروبا. واعتبارًا من الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي، غادرت ست سفن الموانئ بعد أن انضمت إلى القافلة. فيما تنتظر سفينتان اخريتان دورهما في المغادرة".

وتابع: أنه منذ إطلاق "ممر الحبوب"، صدرت 211 سفينة 4.7 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى بلدان آسيا وأوروبا وأفريقيا.

جدير بالذكر أنه في في 22 يوليو 2022، وقعت أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمم المتحدة اتفاقية في أسطنبول لإلغاء حظر صادرات الحبوب والأغذية من ثلاثة موانئ أوكرانية. فيما غادرت السفينة الأولى ميناء أوديسا في 1 أغسطس 2022.