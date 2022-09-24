المستشار الألماني يصل السعودية في مستهل جولته الخليجية

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إلى السعودية في مستهل جولة خليجية تستغرق يومين.

ويعتزم شولتس لقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

ويتوجه شولتس مساء اليوم إلى الإمارات ثم إلى قطر. ومثل السعودية يعد كلا البلدين مصدرين مهمين للطاقة. ولم يتضح بعد العقود التي سيُجرى إبرامها لتوريد الغاز أو الهيدروجين -على المدى المتوسط ​​والطويل- من المنطقة إلى ألمانيا.

وقالت مصادر مقربة من المستشار الألماني: "سنتمم مقترحات طموحة"، مضيفة أن الزيارة ليست مجرد "جولة تسوق للطاقة".

ويرافق شولتس أحد عشر من قادة شركات كبرى، من بينها "إيرباص" و"تيسنكروب" و"سيمنز إنرجي".