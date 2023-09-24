تقرير: الجنس والأعراق وراء تفاقم الفجوة في الأجور في قطاع التكنولوجيا في واشنطن

في ظل ارتفاع الاجور في واشنطن لمواكبة التضخم والحفاظ على العاملين في مجال التكنولوجيا، تتسع الفجوات بين أصحاب الدخل المرتفع والمنخفض والنساء والرجال والعاملين من أعراق مختلفة.

وعلى الرغم من أن الأسر في واشنطن تحظي بأعلى حد أدنى للأجور في الولايات المتحدة، فإن أجور نسبة الــ10% الأعلى من الأسر في واشنطن كانت أكثر 6ر12 مرة من نسبة الـ 10% الأدنى من الأسر عام 2021، وذلك وفقا لتقرير لوكالة الأمن الوظيفي في ولاية واشنطن. وهذا يمثل اتساعا في الفجوة مقارنة بعام 1990، عندما بلغت الفجوة 7ر7 مرة.

وبحسب الحساب بالدولار، فإن متوسط الفجوة لعام 2021 بلغ أكثر من 350 ألف دولار سنويا بين العاملين الأعلى والأقل دخلا في واشنطن.

وذكرت صحيفة سياتل تايمز أن الفجوة في الأجور تتسع بالنسبة للنساء، بالإضافة لأصحاب البشرة السوداء و الأشخاص من أصل إسباني والسكان الأصليين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن قطاع التكنولوجيا، الذي يهيمن عليه العاملون من أصحاب البشرة البيضاء والآسيويون، يمثل جزءا كبيرا من اقتصاد واشنطن.

وقال الاقتصادي سكوت بايلي، أحد واضعي التقرير "هذا يعني على سبيل المثال إن أصحاب الدخول الأكثر ارتفاعا لديهم أموالا أكثر ويمكنهم تحمل أسعار المنازل، مما يجعل من الصعب على الأسر الأقل دخلا شراء منزل أو العثور على منزل لاستئجاره بقيمة مقبولة".

وفي النهاية يؤدي عدم المساواة لنمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ، حيث يتراجع الإنفاق في كافة أوجه الاقتصاد لأنه يقيد إنفاق العاملين الأقل دخلا على تكاليف المعيشة ويعزز من القدرة الادخارية للعاملين الأعلى دخلا.

وتؤجج هذه الفجوات من عدم المساواة القائم على أساس الجنس و العرق، والذي تفاقم منذ تسعينيات القرن الماضي. وبلغت نسبة ما تحصل عليه النساء في واشنطن نحو 4ر64% مما يحصل عليه الرجال خلال عام 2021، مما يمثل تراجعا مقارنة بـ 70% خلال عام 1992.

وتزداد الفجوة بين من هم من أصحاب البشرة السوداء والأشخاص من أصول إسبانية والسكان الاصليين.

فقد سجلت أجور أصحاب البشرة السوداء والسكان الأصليين الزيادة الأبطأ وتيرة. وعلى الرغم من أن البيانات لا تقدم المزيد من المعلومات بشأن كيفية تطور عدم المساواة في الأجور على محوري الجنس والعرق، فإن الجهود التشريعية بالنسبة للمساواة تعترف بصورة دائمة أن النساء من أصحاب البشرة السوداء هن الأكثر تضررا.

ويحصل العاملون في أصول آسيوية على أجور أعلى من المتوسط في واشنطن.

مع ذلك، لا يوجد تكافؤ في الاجور بين أبناء هذه المجموعة . ووفقا للتقرير" فإنه من المرجح أن يكون هناك توزيع غير متساو للأجور بصورة أكبر ضمن هذه الفئة مقارنة بأي فئة أخرى".

وينتمى العاملون، الذين يتم وصفهم "بالآسيويين" لأصول مختلفة بدرجة كبيرة. وتتضمن هذه المجموعة أفرادا تتواجد أسرهم في الولايات المتحدة منذ أجيال كثيرة، بالإضافة لمهاجرين جدد.

ومن بين جميع الولايات الأمريكية، يمثل قطاع التكنولوجيا أكبر نفوذ اقتصادي في واشنطن، حيث يشكل 20% من الاقتصاد . ويعمل نحو شخص من بين كل عشرة أشخاص في مجال التكنولوجيا، وتتركز معظم هذه الوظائف في منطقة مترو سياتل، حيث يمثل القطاع 30% من الاقتصاد.

وهذه الهيمنة لقطاع التكنولوجيا تؤدي لتفاوت جغرافي في الأجور في واشنطن، بحسب ما جاء في التقرير.

ويقول واضعو التقرير أن هذا التفاوت الجغرافي تحدده بصورة كبيرة الصناعات الاساسية في هذه المقاطعات، والنمط المهني للتوظيف في هذه الصناعات وتكلفة المعيشة، بجانب تكاليف الاسكان.

وعلى الصعيد العام، يهيمن الرجال من أصحاب البشرة البيضاء والأصول الآسيوية على قطاع التكنولوجيا بصورة أكبر مقارنة ببقية القطاع الخاص. في حين لا يتم تمثيل الأشخاص من أصحاب البشرة السوداء والذين ينتمون لأصول إسبانية، وخاصة النساء، بصورة كبيرة.

ويشغل أصحاب البشرة البيضاء أكثر من 80% من وظائف المديرين التنفيذيين الذين يحصلون على دخل مرتفع في قطاع التكنولوجيا، أكثر منن يشغلون وظائف مثل مبرمج ومهندس. وتشغل النساء 20% من المناصب التنفيذية مقارنة بالرجال.

وأظهر تحليل للجنة تكافؤ الفرص في أمريكا أن فرص تولى الرجال من أصحاب البشرة البيضاء للمناصب التنفيذية أعلى بواقع مرتين مقارنة بالنساء من أصحاب البشرة البيضاء، وأعلى ثلاث مرات مقارنة بالرجال من أصحاب البشرة غير البيضاء، وأعلى بأكثر من أربع مرات مقارنة بالنساء من أصحاب غير البشرة البيضاء.

ويقول المحامي الحقوقي في سياتل داريل باركر إن مواطني سياتل لا يريدون أن ينظر إليهم على أنهم يمارسون التمييز ضد النساء والأقليات".

وأضاف: "ولكن التمييز مازال يحدث، إنه خفي وتقريبا يتم بصورة لا واعية".

وكان كل من السيناتور باتي موري ودي واش وعضوا مجلس النواب روزا ديلاور ودي كون قد أعادوا تقديم قانون عدالة الأجور في الكونجرس، فيما تعد المحاولة الخامسة لتمرير القانون منذ أن تم طرحه لأول مرة عام 1997. واستنادا لقانون المساواة في الأجور لعام 1963 ، تسعى مسودة القانون لإلغاء التمييز في الأجور من خلال مطالبة أصحاب العمل بالكشف عن المعلومات بشأن الأجور، وتوضيح أسباب وجود فجوات، إن وجدت. كما أنها تقدم الحماية للموظفين والمتقدمين للعمل في حال افصحوا عن تواريخ مرتباتهم أو تقدموا بشكاوى ضد أصحاب العمل.

وتقول النائبة تانا سين ممثلة ولاية واشنطن في مجلس النواب إنه من المرجح أن تكون الفجوات في الأجور قد تفاقمت منذ أن أضرت جائحة كورونا بالأمن الاقتصادي للنساء.

وقالت: "عدم وجود رعاية للطفل يعني العمل لساعات أقل أو التخلف عن فرص للتقدم في العمل أو عدم المشاركة في القوة العاملة من الاساس".

وتقول النائبة باتي موري إنه إذا مرر الكونجرس قانون عدالة الاجور" فإنه سوف يقضي على التمييز في الأجور في كل ولاية، كما سوف يساعد في كسر أنماط التمييز المؤذية".