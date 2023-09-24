القوات الأوكرانية تدمر أكثر من 50 قطعة من المعدات العسكرية الروسية في تافريا

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قال قائد مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية الأوكرانية في تافريا، الجنرال أولكسندر تارنافسكي، عبر تليجرام، إن قوات الدفاع الأوكرانية دمرت 51 قطعة من المعدات العسكرية الروسية في قطاع تافريا، منها ست دبابات وخمسة أنظمة مدفعية بالإضافة إلى أربعة مستودعات ذخيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف تارنافسكي: "تتواصل الأعمال القتالية لقوات الدفاع في قطاع تافريا. وفي المجمل، هاجم العدو مواقعنا 17 مرة، وأطلق 783 قذيفة وصاروخا واحدا وشن 17 هجمة جوية خلال الـ 24 ساعة الماضية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأحد.

وقال تارنافسكي، إن وحدات المدفعية الأوكرانية نفذت 1116 مهمة إطلاق نار في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف تارنافسكي، أن خسائر العدو بلغت 224 جنديا، منهم 70 قتيلا، و154 جريحا، وأسير واحد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.