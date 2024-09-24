طاقم تحكيم جنوب إفريقي لمباراة مصر وموريتانيا

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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة منتخب مصر الأول أمام موريتانيا لطاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة الحكم الدولي تون أبونجيل.

ويستعد منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن، لمواجهتي موريتانيا خلال الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025.

منتخب مصر كان قد حقق بتصفيات أمم إفريقيا الفوز بالجولة الأولى في القاهرة على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-0، وفوزه خارج الديار في الجولة الثانية على منتخب بوتسوانا بنتيجة 4-0.

طاقم التحكيم الجنوب إفريقي الذي سيدير مباراة مصر وموريتانيا، يضم حكم الساحة توم أبونجيل طوم، فيما يعاونه الأنجولي إيميليانو دوس سانتوس، كمساعد أول وزخيلي توسي من جنوب إفريقيا كمساعد ثان، فيما يتواجد جيلي جافاني كحكم رابع من جنوب إفريقيا.

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ثم الراس الأخضر برصيد 3 نقاط ثم موريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.