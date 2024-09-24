هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، منزلا، وغرفا زراعية في بلدة اذنا غرب الخليل.

وأفاد مراسل وفا بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة اذنا مصطحبة آلياتها الثقيلة، وهدمت منزل المواطن مصباح أبو زلطة، وهو منزل قيد الإنشاء يقع في "خلة سعد" بالمنطقة الغربية من البلدة، بحجة البناء دون ترخيص.

كما هدمت قوات الاحتلال عددا من الغرف الزراعية، إحداها تعود للمواطن عبد الحليم فرج الله، في منطقة "وادي البئر" إلى الغرب من البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت، صباح اليوم، منزل المواطن معتز أبو جحيشة والمكون من طابقين ويؤوي عائلته المكونة من سبعة أفراد ومساحته 220 مترا مربعا، وبئر مياه بسعة 80 كوبا، ويقع المنزل في "وادي رشة" غرب البلدة في المنطقة المسماة "ج ".

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر أغسطس الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس وطولكرم. كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة في محافظات: القدس وبيت لحم وسلفيت وطوباس والخليل.