تعرف على ندوات الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

كشفت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، عن تفاصيل الندوات المقررة خلال فعاليات دورته السابعة، التي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، وعدد من الفنانين والإعلاميين والنقاد.

ستتضمن الدورة السابعة ندوتين رئيسيتين:

1. الندوة الأولى: ستكون مخصصة لمكرمي الدورة السابعة، ويديرها الدكتور عمرو دوارة. سيتم خلالها تحليل المنجز الفني لكل مكرم، مما يسهم في تسليط الضوء على إسهاماتهم في مجال المونودراما.

2. الندوة الثانية: ستجمع بين رؤساء مهرجانات المونودراما، حيث سيناقش المشاركون فلسفة الكتابة للمونودراما وكيفية تعزيز الشراكة بين المهرجانات المختلفة والتنسيق بينها.

تقام الدورة السابعة للمهرجان في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، وتهدف إلى تسليط الضوء على فن المونودراما وتبادل الخبرات بين فناني هذا النوع المسرحي من جميع أنحاء العالم. يُذكر أن الدورة السادسة شهدت مشاركة أكثر من 24 دولة، وقدم المهرجان منصتي "الحكواتي" و"شاشة المونودراما"، وتم تكريم عدد من القامات الفنية البارزة، مثل الفنان محمد صبحي من مصر والكاتب محمد سعيد الظنحاني من الإمارات.