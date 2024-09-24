 جماعة الحوثي في اليمن تتعهد بدعم حزب الله اللبناني ضد إسرائيل - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 1:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

جماعة الحوثي في اليمن تتعهد بدعم حزب الله اللبناني ضد إسرائيل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 1:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 1:14 ص

تعهدت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الاثنين، بدعم جماعة حزب الله اللبنانية في صراعها المستمر مع إسرائيل.

وقال محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين، عبر قناة المسيرة التابعة للجماعة: "نؤكد من جديد أن اليمن يقف مع لبنان ومقاومته الإسلامية الباسلة"، مدينا "العدوان" الإسرائيلي على لبنان.

كما دعا المتحدث الدول العربية والإسلامية إلى "كسر الصمت"، مطالبا بـ "مشاركة إقليمية أوسع"، وحث الدول الأخرى في المنطقة على اتخاذ دور أكثر فعالية في إدانة الهجمات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية يوم الاثنين إن حصيلة القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية ارتفعت إلى 492 شخصا، فيما أصيب 1645 آخرون.

وقالت الوزارة إن 35 طفلا و58 امرأة لاقوا حتفهم بعد أن شنت إسرائيل أعنف موجة من الغارات الجوية ضد ميليشيا حزب الله المتحالفة مع إيران ، منذ عام 2006.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن الحملة، التي تركزت في جنوب وشرق لبنان، بدأت صباح الاثنين وأصابت 1300 هدف لحزب الله.

ووصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها ضربة استباقية تهدف إلى تدمير أسلحة حزب الله.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك