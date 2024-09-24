روسيا تدين الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع على لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إدانة موسكو للهجمات العسكرية الواسعة النطاق التي تشنها إسرائيل على لبنان، داعيةً إلى وقف فوري للأعمال القتالية.

وجاءت تصريحات الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، التي قالت إن «روسيا تدين الهجمات العسكرية الواسعة النطاق التي تقوم بها إسرائيل على لبنان»، داعية إلى وقف فوري للأعمال القتالية.

وأكدت زاخاروفا، أن موسكو مستعدة للتنسيق مع دول الشرق الأوسط، لمنع وقوع كارثة في ظل تصعيد الصراع اللبناني الإسرائيلي.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان.

وزعم الإعلام العبري أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي تركز على المناطق المأهولة بالسكان، حيث يخزن حزب الله أسلحته.

كما أفاد الإعلام اللبناني، في وقت سابق، بأن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة والعنيفة على العديد من المناطق والبلدات في الجنوب والبقاعين الشمالي والغربي في لبنان.

وتشير التقارير إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس الاثنين، على مناطق مختلفة في لبنان، تسببت في مقتل أكثر من 558، وإصابة نحو 1835 شخصا، ونزوح عشرات الآلاف.