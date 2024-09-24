الخطوط القطرية تعلق رحلاتها من وإلى بيروت حتى يوم غد

أعلنت الخطوط الجوية القطرية الثلاثاء، أنها علّقت رحلاتها إلى بيروت حتى الأربعاء، مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.

وقالت شركة الطيران الوطنية القطرية في بيان إنه «نظرا للوضع القائم في لبنان، علّقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإليه حتى 25 سبتمبر».

وأضافت: «تبقى سلامة ركابنا على رأس أولوياتنا»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وخلّفت مئات الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان الاثنين 492 شهيدا، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود منذ أكتوبر 2023، بعدما فتح الحزب «جبهة إسناد» لحماس وغزة، إثر اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخطوط القطرية منع المسافرين من مطار بيروت من نقل أجهزة «بايجرز» واتصال لاسلكي في طائرتها، بناء على توجيهات هيئة الطيران المدني اللبنانية.

جاء ذلك بعد مقتل 37 شخصا وإصابة الآلاف بجروح في لبنان جراء تفجير تلك الأجهزة، ثم أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمها عناصر من حزب الله، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.