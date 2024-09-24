أمير قطر: حرب غزة أطلقت رصاصة الرحمة على المصداقية الدولية

قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان هو "الأشد همجية وشراسة".

وأضاف أمير قطر، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "ثمة من يغريه احتمال تهميش القضية الفلسطينية لكن قضية فلسطين عصية على التهميش"، مؤكدا أنه "لن تزول القضية الفلسطينية إلا في حالتين زوال الاحتلال أو زوال الشعب الفلسطيني".

وأكد أمير قطر أن "الحرب الوحشية الجارية في غزة أطلقت رصاصة الرحمة على المصداقية الدولية"، قائلاً: "المجتمع الدولي يتحمل تبعات ما يحدث للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحرب إبادة".

وأعرب عن تعجبه بالقول: "أيعقل أنه بعد هذه الكارثة لم تستنتج الدول الكبرى ضرورة وقف الحرب والتوجه لحل عادل على الفور"، مشيرا إلى "عدم التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فضيحة كبرى".

وتابع: "ما تقوم به إسرائيل بحق الفلسطينيين إبادة جماعية ونعارض استهداف المدنيين من كل طرف"، مشددا على أنه "لا يوجد شريك إسرائيلي للسلام على يد الحكومة الحالية".

وأوضح أمير قطر، في كلمته، أنه "لا معني للحديث عن الأمن والسلام والاستقرار بالعالم ما لم ترافقه خطوات عملية تقود لوقف الحرب".

وأضاف: "زوال الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ليس منة أو مكرمة من أحد"، مشيرا إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الراحل إسماعيل هنية "لم يكن فقط رئيس حركة حماس فحسب، بل كان أيضا أول رئيس وزراء منتخب للشعب الفلسطيني".



