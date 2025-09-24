روبيو: صبر ترامب على روسيا ليس بلا حدود ومستعدون لفرض عقوبات إضافية على موسكو

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء إن تأخر روسيا في دفع عملية السلام في أوكرانيا دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة النظر في موقفه تجاه موسكو.

وأشار روبيو إلى أن ترامب أظهر "صبرا استثنائيا" على أمل تحقيق اختراق دبلوماسي.

وأضاف أن هذا لم يسفر فقط عن حالة من الركود، بل دخلنا مرحلة يُحتمل فيها تصعيد، مع حدوث عدد من الغارات يُعد من الأعلى الذي شهدناه في الليالي الماضية وما قبلها.

كما أضاف روبيو: "نراقب الآن أيضا التعديات على الأجواء المجاورة سواء بواسطة الطائرات المسيّرة أو الطائرات المأهولة".

وحذر روبيو موسكو من احتمال فرض عقوبات اقتصادية، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الاستمرار في تزويد كييف بالأسلحة. وقال: "الرئيس رجل صبور جدا، وهو ملتزم بالسلام، لكن صبره ليس بلا حدود".

وأضاف روبيو: "كما قال مرارا، أمامه الفرصة وخيارات فرض تكاليف اقتصادية إضافية على الاتحاد الروسي إذا لزم الأمر لإنهاء هذا النزاع".

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن أوكرانيا "في وضع يمكنها من استعادة كل أراضيها التي فقدتها لصالح روسيا".