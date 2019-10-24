تراجع طفيف لعدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 19 تشرين أول/أكتوبر الحالي بنسبة طفيفة.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ في الأسبوع الماضي 212 آلاف طلب، بتراجع قدره 6 آلاف طلب عن الأسبوع السابق عليه، حيث كان 218 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي إلى215 ألف طلب، مقابل 214 ألف طلب في الأسبوع السابق، وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن المتوسط الأسبوعي لعدد الطلبات، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع بمقدار 750 طلبا إلى 215 ألف طلب مقابل 215750 طلبا في الأسبوع السابق.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع بواقع ألف طلب، ليصل إلى 682ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 12 تشرين أول/أكتوبر الحالي.

في الوقت نفسه، ارتفع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و677250 طلبا بتراجع قدره 6500 طلب عن الأسبوع السابق، حيث كان مليون و670750 طلبا.

ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا الجمعة التقرير الشهري عن أعداد الوظائف في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي.



