النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني يستقبل وزير الأوقاف

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في مقر انعقاد مؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، الذي اُفتتح في الخرطوم اليوم السبت، حضر المقابلة وزيرا الشئون الدينية والأوقاف بالسودان نصر الدين مفرح، والمالية الدكتورة هبة محمد علي.

وأكد وزير الأوقاف، لنائب رئيس مجلس السيادة، أن مصر والسودان ليسا مجرد شقيقتين، وإنما يجمع البلدين التاريخ والجغرافيا والدين واللغة والمصير المشترك، وأنهما في خندق واحد.

كان وزير الأوقاف أكد، في كلمته في افتتاح المؤتمر، أن مصالح الأوطان جزء لا يتجزأ من صميم مقاصد الأديان، مشددا على أن العلاقة بين الدين والوطن أو بين الدين والدولة ليست علاقة عداء أبدا ولن تكون.