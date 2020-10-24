المحافظات تعلن جاهزيتها لاستقبال الناخبين.. وشعراوى يشدد على ضرورة التزام الحياد

استمرار أعمال التطهير والتعقيم فى البحيرة.. ولجان الوادى الجديد الـ75 تنهى استعداداتها





تنطلق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب «فى الداخل»، اليوم، بدوائر 14 محافظة، عدا الدائرة السادسة بمحافظة المنيا ومقرها مركز ديرمواس، والتى صدر قرار من الهيئة بتأجيل الانتخابات بالنظام الفردى فيها دون تسمية أجل لذلك، نظرا لصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإدراج اسم مرشح تم استبعاده.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى: «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة ومطروح».

وتوافد القضاة المشرفون على لجان الانتخابات الفرعية وعددهم 10 آلاف و140 قاضيا، على مقار اللجان العامة بمحاكم الدوائر المنتدبين للإشراف على الانتخابات فيها لتسلم المهامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصويت بما تشمله من استمارات التصويت ونماذج محاضر فتح وغلق اللجان الانتخابية ومحاضر الفرز، وتستمر عملية تسلم تلك المهامات للقضاة على مدار اليوم الجمعة أيضا.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة اتخاذها مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، ومنها إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفير الكمامات لمن لا يحملها عند اللجان.

وأمدت الهيئة مسئولى لجان الاقتراع بالكحول والقفازات التى يستخدمها المشرفون والناخبون فى حمل القلم المستخدم فى التصويت، كما كلفت الجهات المعنية بتعقيم اللجان قبل وبعد التصويت فى يومى الاقتراع فى الداخل للحد من انتشار «كورونا».

ويبلغ عدد المقاعد التى سيتنافس عليها مرشحو المرحلة الأولى 284 مقعدا، من بينها 142 مقعدا مخصصة للنظام الفردى و142 مقعدا مخصصة لمرشحى القوائم، حيث يتنافس على شغل المقاعد الفردية 1879 مرشحا، فيما يتنافس على المقاعد المخصصة للقوائم عدد 284 مرشحا، بإجمالى 2163 مرشحا من بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وانتهت أمس الجمعة البعثات الدبلوماسية المصرية فى 124 دولة أجنبية من عملية استقبال أصوات المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع فى المرحلة الأولى وإقرارات التصويت، تمهيدا للبدء فى فرز الأصوات فى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، علما بأنه فى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر المقبل فى الداخل.

وفى سياق متصل، أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، انتهاء الـ١٤ محافظة من جميع الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانطلاق انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية بالانتخابات وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والصحة والهيئة الوطنية للانتخابات، لتقديم جميع التيسيرات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وأضاف، أنه تم توجيه المحافظين خلال الأيام الماضية بالمرور الميدانى على اللجان والتأكيد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للانتهاء من التجهيزات والصيانة اللازمة لمقار اللجان الانتخابية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والاشغالات وعمليات التطهير والتعقيم فى محيط اللجان قبل التصويت وبعده، والالتزام بالمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى.

وشدد على أن المحليات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أتمت استعداداتها وانتهت من التأكيد على انتهاء جميع التجهيزات الخاصة بالانتخابات فى محافظات المرحلة الأولى، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية بتشكيل مجموعات شبابية فى المراكز والمدن والقرى لتوجيه وإرشاد الناخبين وتوعيتهم بالمشاركة فى الانتخابات والادلاء باصواتهم بكل حرية مع المحافظة على التباعد المجتمعى بين الناخبين، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الـ 14 للعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات.

وفى البحيرة، أكد المحافظ هشام آمنة، أمس؛ أنه تم تعقيم وتطهير المقار الانتخابية، والمناطق المحيطة بها، وتهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وفى بنى سويف، أوضح المحافظ محمد هانى غنيم أنه تتم المراجعة اليومية من خلال التواصل بأجهزة المحافظة التنفيذية المعنية فيما يتعلق باستعدادات الانتخابات، لافتا إلى أنه تتم متابعة تجهيزات مقار اللجان العامة التى تم تخصيصها، بشكل يضمن استمرار وتوافر التسهيلات طوال أيام الانتخابات.

وفى الوادى الجديد، أنهت 75 لجنة انتخابية موزعة على 60 مركزا انتخابيا، اليوم، استعداداتها لاستقبال 178315 ناخبًا مقيدين فى الجداول الانتخابية للتصويت فى انتخابات مجلس النواب بدائرتى الخارجة والداخلة على مدار يومى التصويت.