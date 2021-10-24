مسام: نزع أكثر من 1500 لغم في اليمن خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الحالي من انتزاع 1557 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن؛ منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و1067 لغما مضادا للدبابات، و483 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة.

ويرتفع بذلك عدد الألغام التي تم نزعها خلال شهر أكتوبر الجاري، وفقا لقناة اليمن الفضائية، إلى 4 آلاف و277 لغما، ليصبح إجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 282 ألفا و878 لغما وعبوة ناسفة زرعتها ميلشيات الحوثي بعشوائية في أرجاء اليمن، وتسببت بمقتل الضحايا من الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن.

يشار إلى أن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، هو ضمن مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتخصص للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، ويقوم بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم، ومن أبرز أهداف المشروع، تطهير المناطق اليمنية من الألغام الأرضية، والتصدي لتهديدات الألغام، ومعالجة المآسي الإنسانية الناتجة عن انتشارها.