ماذا تفعل لو فاتك موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟ الصحة تجيب

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل على إيجاد الحلول للمواطنين الذين لم يحصلوا على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، موضحًا أن فرق المتابعة والرقابة ترصد المشكلات على الأرض.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن المواطنين الذين فاتتهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا بإمكانهم التوجه إلى مراكز خدمة المواطنين داخل مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة للحصول عليها.

ولفت إلى أن عدد المسجلين على موقع الحصول على لقاح كورونا بلغ 23 مليونًا تم إرسال رسائل إلى 95% منهم، موضحًا أن الوزارة تستهدف تلقيح 70 مليون مواطن لخلق المناعة المجتمعية.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، أن اللقاحات الموجودة في مصر معتمدة من منظمة الصحة العالمية وآمنة، قائلًا إن الوزارة تتأكد من فعاليتها ومأمونيتها قبل طرحها ومنحها للمواطنين.

وأشار إلى أن المواطن الذي حصل على جرعة أولى من نوع معين للقاح كورونا في دولة أخرى، بإمكانه إحضار ما يثبت الأمر ومنحه نفس النوع حال توافره في مصر كجرعة ثانية.

وذكر أن الوزارة تتعاون مع شركتي جوجل وأبل لإطلاق التطبيق الإلكتروني «جواز السفر الصحي المصري» على الهواتف، مشيرًا إلى أن المواطن سيكون بإمكانه تحميل التطبيق من المتجر ودفع الرسوم الخاصة بالشهادة الورقية للاستفادة منه.