الاتحاد الدولي الملاكمة يطالب صربيا باستقبال أبطال كوسوفو للمشاركة في المونديال

أكد الاتحاد الدولي للملاكمة دخوله في محادثات مع صربيا بعد منع ملاكمين من كوسوفو من دخول بلجراد للمشاركة في بطولة العالم.

وذكرت اللجنة الأولمبية في كوسوفو مساء أمس السبت عبر شبكة "فيسبوك" للتواصل الإجتماعي أن الرياضيين التابعين لها تم منعهم من عبور الحدود مرتين من قبل السلطات الصربية للمشاركة في بطولة العالم التي تنطلق اليوم الأحد وتستمر حتى السادس من نوفمبر المقبل.

وكانت كوسوفو جزءا من صربيا قبل أن تعلن استقلالها من جانب واحد في 2008، وتم الاعتراف بدولة كوسوفو من قبل 100 دولة حول العالم لكن صربيا لازالت تعتبرها جزءا منها.

وانضمت كوسوفو لعضوية الاتحاد الدولي للملاكمة في 2014، وأعلن الاتحاد الدولي أنه يتوقع "ألا يتم معاملة وفد اتحاد كوسوفو للملاكمة بشكل مغاير عن وفد أي دولة أخرى تحظى بعضوية الاتحاد الدولي".

وأضاف البيان "الاتحاد الدولي للملاكمة على تواصل مع مستضيف بطولة العالم، الاتحاد الصربي للملاكمة ، في محاولة لتسوية الموقف".

وذكرت وسائل إعلام في كوسوفو مساء أمس السبت أن وزيرة الخارجية دونيكا جيرفالا شوارتز ووزير الرياضي هاجر الله جيكو وجها رسالة إلى وزير الرياضة الصربي فانيا ادوفيسيتش.

وأكدت جيرفالا شوارتز وجيكو "إدانتهما القوية" لتصرف صربيا، حيث وصفاه بأنه "غير عادل ومتأثر سياسيا" وطالبا صربيا بمنح الرياضيين التابعين لكوسوفو حق المشاركة.

وأكدت اللجنة الأولمبية في كوسوفو أن وفد بلادها تم منعه في المرة الأولى من دخول صربيا نظرا لارتداء الأعضاء شعارات وطنية ليعود بعدها إلى بريشتينا ، قبل قيامه بمحاولة أخرى لدخول صربيا لكن تم منعه مجددا.