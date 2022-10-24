 رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد للسيسي اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع مصر - بوابة الشروق
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رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد للسيسي اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع مصر

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 9:47 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 9:52 م

 وجَّهت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئتها برئاسة الحكومة، مؤكدةً اهتمام إيطاليا باستقرار شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، وكذلك تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع مصر في المجالات المهمة للبلدين.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.وجهت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، الشكر للرئيس السيسي، على تهنئتها برئاسة الحكومة.

وفي تغريدة لرئيسة الوزراء الإيطالية على الحساب الرسمي تويتر، أكدت اهتمام ايطاليا باستقرار شرق المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط وكذلك تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع مصر فى المجالات الهامة للبلدين.

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