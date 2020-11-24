مدير الفاو يدعو لعلاج آثار كورونا على النظم الزراعية والغذائية

دعا شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الأعضاء في مجموعة العشرين إلى معالجة تأثيرات جائحة كوفيد-19 على النظم الزراعية والغذائية من خلال تعزيز إنتاجية المزارعين وتعميم آليات الحماية الاجتماعية والاستثمار في الابتكار الرقمي، من بين جملة تدابير أخرى.

وحسب بيان اليوم، شدد على أهمية عدم ترك أي أحد خلف الركب من خلال دعم الفئات الأضعف والبلدان للحصول على اللقاحات ليس للإنسان فحسب بل أيضًا للحيوانات، إضافة إلى الأغذية الآمنة والمغذية الميسورة الكلفة.

وقال شو دونيو إنّ "نهج "صحة واحدة" الذي تروج له منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان قادر إلى حد كبير على الوقاية من بروز خزانات جديدة لأمراض منقولة عن طريق الحيوانات جراء الجائحة الحالية".

ويتطلب تشجيع الشمولية أيضًا تعميم آليات الحماية الاجتماعية من أجل تحسين سبل عيش الفقراء وزيادة الاستثمارات المسؤولة من أجل إشراك صغار المزارعين في عمليات التنمية، على حد قول شو دونيو، مشيرًا إلى أنّ الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقلّ نموًا والبلدان النامية غير الساحلية تحتاج إلى دعم خاص ومساعدة فنية لتحسين سلاسل الإمدادات وسلاسل القيمة الخاصة بها.

ودعا المدير العام إلى دعم الاستثمارات في الابتكار والإرشاد في المجال الرقمي. وقال "فلنعمل معًا لاستخدام المنصة الدولية للأغذية والزراعة الرقمية. ولنسرّع عجلة الرقمنة في التنمية الزراعية والريفية من خلال تمكين الشباب والنساء في القرى والبلدان من أجل مكافحة الجوع والفقر".