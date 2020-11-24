الهند: تسجيل 37 ألفا و975 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، تسجيل 37 ألفا و975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الساعات ال(24) الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و177 ألفا و841 إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية - أنه تم تسجيل 480 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار ال24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات 134 ألفا و218 وفاة.

وأشارت الصحة الهندية إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل حتى هذه اللحظة 8 ملايين و604 آلاف و955 شخصا.