 الصين: قلقون حيال الأوضاع في إثيوبيا.. وأجلينا مواطنينا من مناطق النزاع - بوابة الشروق
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الصين: قلقون حيال الأوضاع في إثيوبيا.. وأجلينا مواطنينا من مناطق النزاع

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 3:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 3:43 م

أعربت الصين اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال التطورات الأخيرة للأوضاع في إثيوبيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على تأثير الصراع في إثيوبيا على بعض الصينيين هناك - إن "إثيوبيا شريك تعاوني مهم للصين في أفريقيا. نشعر بالقلق إزاء تطورات الأوضاع الداخلية في إثيوبيا، ونأمل أن يتحقق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار هناك".

وأضاف: "وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الشركات الصينية في إثيوبيا تتواجد في مناطق النزاع هناك. وبمساعدة الأطراف المعنية في إثيوبيا، جرى إجلاء المواطنين الصينيين".


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