أعربت الصين اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال التطورات الأخيرة للأوضاع في إثيوبيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على تأثير الصراع في إثيوبيا على بعض الصينيين هناك - إن "إثيوبيا شريك تعاوني مهم للصين في أفريقيا. نشعر بالقلق إزاء تطورات الأوضاع الداخلية في إثيوبيا، ونأمل أن يتحقق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار هناك".

وأضاف: "وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الشركات الصينية في إثيوبيا تتواجد في مناطق النزاع هناك. وبمساعدة الأطراف المعنية في إثيوبيا، جرى إجلاء المواطنين الصينيين".