قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في انتخابات النادي ‏المقرر لها يوم الجمعة المقبل ، أن مشاعر اللاعبين تجاهه أثناء التتويج بالبطولات أمر ‏أسعده جدا وجعله يشعر أن المجهود الذي بذله سواء في السفر مع الفريق أو التواجد في ‏التدريبات أمر هين، مؤكدا أنه لا يجد الكلمات التي يعبر بها عن سعادته تجاه هذه المشاعر من اللاعبين.‏

وعلق الخطيب على رسالة مؤمن زكريا التي وجهها له على الهواء، عبر الإعلامي أحمد ‏شوبير، مؤكدا أن مؤمن لاعب ممتاز وشخصية جميلة، و الابتلاء الذي اصابه هو حب من ‏الله ، ووجه له الشكر على مواقفه وسؤاله رغم المحنة التي يمر بها .

واستطرد الخطيب:« أسرة مؤمن زكريا في قلب النادي الأهلي طول الوقت، وأن أي شئ مطلوب الان ومستقبلا له ولأسرته في قلب الأهلي، وانه كلف سيد ‏عبدالحفيظ مدير الكرة بالتواصل الكامل مع مؤمن».‏

وواصل رئيس الأهلي حديثه:« هناك ايضا تواصل مستمر وكامل مع والدة محمد ‏عبدالوهاب الذي سيظل في قلوب جميع الاهلوية ومتواجد بروحه في كل المواقف ». ‏

وأشار الخطيب إلى أنه راضي بنسبة كبيرة عن ملف الكرة بلغة الأرقام مؤكدا أن طموحات الأهلي ‏أكبر من ذلك وهو ما يضع مسئولية أكبر على المسئولين وشركة الكرة واللاعبين لمضاعفة ‏العمل في المرحلة المقبلة وطى صفحة ما مضى من بطولات.‏

وانتقل الخطيب للحديث عن رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق مشيرا ‏إلى أنه مدرب جيد، وأن مشكلته مع الأهلي كانت أسرية وتحديدا منذ أزمة كورونا لم يكن ‏استقراره بشكل جيد، وتحدث معه أكثر من مرة.‏

واستكمل رئيس الأهلي حديثه: « كان من الصعب أن يبتعد فايلر عن أسرته ومنحته فترة لحسم ‏قراره، ولكن لم أطلب منه تعهدا عندما حصل على أجازة للسفر إلى بلاده ..قدرت ظروفه ‏وحددنا موعدا لحسم قراره في البقاء أو الرحيل ورحل في منتهي الهدوء».‏

وأضاف الخطيب:« شعرت بالقلق بعد رحيل فايلر خاصة أن الفريق مقبل على منافسات في ‏دوري أبطال إفريقيا واستشرت الكثيرون داخل وخارج النادي من المحبين للأهلي ومن بينهم ‏الدكتور طه اسماعيل، ولجنة التخطيط للوصول إلى قرار مناسب في المدير الفني الجديد» ‏

وواصل حديثه:« بعد رحيل فايلر، كان هناك 4 أجانب من بينهم مدرب بيراميدز السابق ‏ أروابارينا، ولكن كان تفكيري في شخصية تعرف إفريقيا، وكان من بين الأسماء المطروحة ‏موسيماني والذي يمتلك سيرة ذاتيه قوية وانجازات ولديه قدرة على التعامل مع البطولة ‏الإفريقية..موسيماني كان يمتلك هذه المواصفات وعندما رشحته نال موافقة من الجميع».‏

وقال الخطيب:« أثناء عرض السيرة الذاتيه للمدربين تذكرت حديث بينى وبين موسيماني على ‏الطائرة أثناء سفرنا لمواجهة صن داونز على ملعبه في جنوب إفريقيا في وجود فايلر ‏واستشعرت أنه يحب الأهلي ويتحدث بشكل جيد جدا عن النادي ووجدت أنه بالفعل عاشق ‏للنادي وتم الاتصال به واستكمال بنود التعاقد» .‏

وشدد الخطيب على أنه مقتنع بموسيماني من خلال انجازاته وأن الطبيعي أن تسقط بطولة ‏ولكن طريقة التطوير تسير بشكل جيد داخل الفريق.‏

وواصل حديثه:« موسيماني يتعرض لانتقادات رغم أنه يحقق البطولات، واحيانا اتساءل لماذا ‏الانتقاد في وقت تحقيق البطولات و الانجازات؟ وما الهدف من زعزعة استقرار النادي الأهلي ‏ونشر شائعات؟».‏

وكشف الخطيب أن موسيماني كان لديه عروض وانه ابلغه أن النادي لديه رغبة في تجديد ‏عقده، ولم تكن متطلبات موسيماني مادية ولكنه كان يريد الاستقرار فقط ولم يطلب ان تكون ‏مدة عقده 3 سنوات أو يفرض شروط كما تردد خلال الفترة الماضية.‏

وأضاف: « هناك رغبة متبادلة بين الأهلي وموسيماني علي تجديد التعاقد وتم الأتفاق بعد الانتخابات على ‏التجديد وتحدثت مع ياسين منصور رئيس شركة الكرة في هذا الأمر». ‏

وعن التغيير الذي حدث على الجهاز الفني قال الخطيب: «موسيماني قال تعجبني عقلية سامي ‏قصمان وأنه يريد أجراء تعديل على جهازه، وتم منحه كافة الصلاحيات..ولم يطلب مساعد ‏له من الخارج..وتركنا له الفرصة في اتخاذ القرار» ‏

واشاد محمود الخطيب بـ« سامي قمصان» مؤكدا أن عقليته كروية وعلاقته طيبة ‏باللاعبين ولا يتعدي حدود منصبه، وموسيماني بدأ يمنحه مساحة.‏