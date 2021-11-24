قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في انتخابات النادي المقرر لها يوم الجمعة المقبل ، أن مشاعر اللاعبين تجاهه أثناء التتويج بالبطولات أمر أسعده جدا وجعله يشعر أن المجهود الذي بذله سواء في السفر مع الفريق أو التواجد في التدريبات أمر هين، مؤكدا أنه لا يجد الكلمات التي يعبر بها عن سعادته تجاه هذه المشاعر من اللاعبين.
وعلق الخطيب على رسالة مؤمن زكريا التي وجهها له على الهواء، عبر الإعلامي أحمد شوبير، مؤكدا أن مؤمن لاعب ممتاز وشخصية جميلة، و الابتلاء الذي اصابه هو حب من الله ، ووجه له الشكر على مواقفه وسؤاله رغم المحنة التي يمر بها .
واستطرد الخطيب:« أسرة مؤمن زكريا في قلب النادي الأهلي طول الوقت، وأن أي شئ مطلوب الان ومستقبلا له ولأسرته في قلب الأهلي، وانه كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالتواصل الكامل مع مؤمن».
وواصل رئيس الأهلي حديثه:« هناك ايضا تواصل مستمر وكامل مع والدة محمد عبدالوهاب الذي سيظل في قلوب جميع الاهلوية ومتواجد بروحه في كل المواقف ».
وأشار الخطيب إلى أنه راضي بنسبة كبيرة عن ملف الكرة بلغة الأرقام مؤكدا أن طموحات الأهلي أكبر من ذلك وهو ما يضع مسئولية أكبر على المسئولين وشركة الكرة واللاعبين لمضاعفة العمل في المرحلة المقبلة وطى صفحة ما مضى من بطولات.
وانتقل الخطيب للحديث عن رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق مشيرا إلى أنه مدرب جيد، وأن مشكلته مع الأهلي كانت أسرية وتحديدا منذ أزمة كورونا لم يكن استقراره بشكل جيد، وتحدث معه أكثر من مرة.
واستكمل رئيس الأهلي حديثه: « كان من الصعب أن يبتعد فايلر عن أسرته ومنحته فترة لحسم قراره، ولكن لم أطلب منه تعهدا عندما حصل على أجازة للسفر إلى بلاده ..قدرت ظروفه وحددنا موعدا لحسم قراره في البقاء أو الرحيل ورحل في منتهي الهدوء».
وأضاف الخطيب:« شعرت بالقلق بعد رحيل فايلر خاصة أن الفريق مقبل على منافسات في دوري أبطال إفريقيا واستشرت الكثيرون داخل وخارج النادي من المحبين للأهلي ومن بينهم الدكتور طه اسماعيل، ولجنة التخطيط للوصول إلى قرار مناسب في المدير الفني الجديد»
وواصل حديثه:« بعد رحيل فايلر، كان هناك 4 أجانب من بينهم مدرب بيراميدز السابق أروابارينا، ولكن كان تفكيري في شخصية تعرف إفريقيا، وكان من بين الأسماء المطروحة موسيماني والذي يمتلك سيرة ذاتيه قوية وانجازات ولديه قدرة على التعامل مع البطولة الإفريقية..موسيماني كان يمتلك هذه المواصفات وعندما رشحته نال موافقة من الجميع».
وقال الخطيب:« أثناء عرض السيرة الذاتيه للمدربين تذكرت حديث بينى وبين موسيماني على الطائرة أثناء سفرنا لمواجهة صن داونز على ملعبه في جنوب إفريقيا في وجود فايلر واستشعرت أنه يحب الأهلي ويتحدث بشكل جيد جدا عن النادي ووجدت أنه بالفعل عاشق للنادي وتم الاتصال به واستكمال بنود التعاقد» .
وشدد الخطيب على أنه مقتنع بموسيماني من خلال انجازاته وأن الطبيعي أن تسقط بطولة ولكن طريقة التطوير تسير بشكل جيد داخل الفريق.
وواصل حديثه:« موسيماني يتعرض لانتقادات رغم أنه يحقق البطولات، واحيانا اتساءل لماذا الانتقاد في وقت تحقيق البطولات و الانجازات؟ وما الهدف من زعزعة استقرار النادي الأهلي ونشر شائعات؟».
وكشف الخطيب أن موسيماني كان لديه عروض وانه ابلغه أن النادي لديه رغبة في تجديد عقده، ولم تكن متطلبات موسيماني مادية ولكنه كان يريد الاستقرار فقط ولم يطلب ان تكون مدة عقده 3 سنوات أو يفرض شروط كما تردد خلال الفترة الماضية.
وأضاف: « هناك رغبة متبادلة بين الأهلي وموسيماني علي تجديد التعاقد وتم الأتفاق بعد الانتخابات على التجديد وتحدثت مع ياسين منصور رئيس شركة الكرة في هذا الأمر».
وعن التغيير الذي حدث على الجهاز الفني قال الخطيب: «موسيماني قال تعجبني عقلية سامي قصمان وأنه يريد أجراء تعديل على جهازه، وتم منحه كافة الصلاحيات..ولم يطلب مساعد له من الخارج..وتركنا له الفرصة في اتخاذ القرار»
واشاد محمود الخطيب بـ« سامي قمصان» مؤكدا أن عقليته كروية وعلاقته طيبة باللاعبين ولا يتعدي حدود منصبه، وموسيماني بدأ يمنحه مساحة.