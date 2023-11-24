تفاوتت مشاعر الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي تعرض لحصار وقصف غاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، صباح اليوم الجمعة.



وأعرب طفل فلسطيني عن سعادته بدخول الهدنة حيز التنفيذ، قائلًا إنه سعيد لعدم سماع صوت الطائرات المحلقة بصورة دورية في سماء القطاع.



وقال: «يا جماعة فرحت كتير، بس هذه الهدنة مؤقتة 4 أيام بس، يا رب في تلك الهدنة تتحل الأمور وتصير هدنة أبدية، والله الدنيا حلوة هيك بدون صوت زنانات، فرحت كتير يا جماعة والله فرحت كتير».





تغطية صحفية: سعادة طفل بعد انسحاب طيران الاحتلال من أجواء قطاع غزة بعد دخول الهدنة المؤقتة. pic.twitter.com/qH3ITadGBW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 24, 2023



وفي لقاء لفضائية «العربية» تساءل أحد النازحين إلى الشمال عن كيفية تدبير السكان لأوضاعهم، بعد الدمار الذي لحق بالمكان.



وأضاف: «مفيش حياة أو بيت أو مأوى وين بدنا نروح؟ وين بتروح الأطفال؟! إيش بنسوي، إيش ذنبنا.. والله ما نعرف كيف ندبر حياتنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون».



ولفت إلى أن الهدنة لن تحقق شيئًا لأن مدتها قصيرة، معقبًا: «هل في مأوى، مربع كمال مفيش به مأوى، لا خلوا شجرة أو إشي للحياة لا دواب أو شجر أو بني آدمين.. حسبي الله ونعم الوكيل».





وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجاح الجهود الدولية على رأسها التنسيق المصري مع أمريكا وقطر، في التوصل إلى هدنة داخل قطاع غزة بين المقاومة وقوات الاحتلال، تدخل حيز التنفيذ في السابعة صباح اليوم الجمعة، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وأعلنت حماس تفعيل قاعدة 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي، ودخول 200 شاحنة مساعدة إنسانية يوميا، وذلك لمدة 4 أيام.



وكانت «الشروق» قد نشرت تفاصيل الهدنة فيما يتعلق بتبادل الأسرى ودخول المساعدات مساء الثلاثاء الماضي، كما أعلنت عنها حماس في بيانها التفصيلي الخميس.



وتضمنت تفاصيل الهدنة الآتي:



- الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير إسرائيلي

- الإفراج خلال 4 أيام عن 50 أسيراً إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً

- يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لجميع مناطق القطاع

- يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وغاز الطهي

- تدخل التهدئة حيز التنفيذ 7 صباح غد الجمعة

- تسري التهدئة لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية

- توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب غزة

- يتوقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من 10 صباحاً إلى 4 مساء في غزة والشمال