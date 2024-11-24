محافظ بورسعيد يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للتقلبات الجوية

وجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ، ونشاط حركة الرياح، وسقوط الأمطار بغزارة، كما كلف بتكثيف انتشار فرق الأحياء الميدانية للتعامل السريع مع آثار مياه الأمطار بالشوارع تزامناً مع موجة الطقس غير المستقرة.

وأكد اللواء محب حبشي انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة العمليات بالأحياء على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس، موجها بالمتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد، على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس، مع التنسيق المستمر بين غرف العمليات بالمحافظة والأحياء وبورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وانتشار أطقم العمل والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار وموافاة غرفة العمليات بالمحافظة بأي تداعيات عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.