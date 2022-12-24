أوكرانيا: 10 قتلى و55 مصابا في قصف روسي على خيرسون

قتل عشرة أشخاص وأصيب 55 آخرون إثر قصف روسي على وسط مدينة خيرسون الأوكرانية، وفقا لما قاله حاكم المدينة العسكري ياروسلاف يانوشيفيتش للتلفزيون الأوكراني، مساء اليوم السبت.

وقالت أوكرانيا إن القوات الروسية أطلقت النار من أجزاء أخرى من منطقة خيرسون الكبرى، واستعادت القوات الأوكرانية مدينة خيرسون في الخريف بعد انسحاب قوات موسكو منها، بيد أن روسيا تسيطر على معظم المنطقة، وهي واحدة من أربع مناطق ضمتها موسكو في انتهاك للقانون الدولي.

وجاء إعلان يانوشيفيتش بعد أن قال نائب رئيس مكتب الرئاسة، كيريلو تيموشينكو، إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 58، منهم 18 أصيبوا بجروح خطيرة.

ونشر تيموشينكو صورا لأشخاص يبدو أنهم قتلوا، بوسط المدينة على قناته على موقع "تليجرام".

وقال إن الروس ارتكبوا الإرهاب مرة أخرى وقصفوا وسط المدينة، لقي أشخاص حتفهم، ودمرت مبان، الكثير من الأشخاص كانوا في الشوارع لأنها عطلة نهاية الأسبوع.

وأدان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي الهجوم ووصفه بأنه جريمة أخرى ارتكبتها روسيا، قبل أعياد الميلاد.

وقال إنه من المرجح أن يتم وضع علامة على صور القتلى على أنها محتوى حساس، من قبل وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف زيلينسكي: "لكن هذا ليس محتوى حساسا، هذه هي الحياة الحقيقية لأوكرانيا والأوكرانيين".