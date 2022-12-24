#بابل وسط العراق

بعد موجة امطار غزيرة. pic.twitter.com/nJdbzyuwdi — صادق عطيه منبئ الطقس (@sadeqatyia) December 24, 2022

وكانت محافظة ذي قار قد تعرضت لهطول أمطار غزيرة طوال ساعات ليل الجمعة - السبت، وأسفر عن أضرار مادية في عدد من المنازل والأحياء السكنية في بعض مدن المحافظة.وسجلت مدينتا الناصرية والرفاعي شمال المحافظة أعلى نسب تساقط مطري خلال هذا العام بواقع 37 ملمتر.وأعلنت دوائر البلديات والدفاع المدني والكهرباء الاستنفار لمواجهة آثار المطر الغزير، في وقت أكدت فيه الحكومة المحلية سعيها لإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي عبر سحب مياه الأمطار من الشوارع.وناشد أهالي مناطق غرب بعقوبة السلطات الحكومية بإنقاذهم من غرق منازلهم وتعطل حركة الحياة فيها بسبب غزارة الأمطار التي سقطت ليل الجمعة، والتي استمرت حتى ظهر السبت، منتقدين غياب مشروعات الصرف الصحي لأكبر أحياء المدينة رغم ما خصص لها من ميزانيات اتحادية خلال السنوات الماضية، وفق شبكة الحرةوتعد أحياء غرب بعقوبة المتمثلة بالكاطون الرازي والرحمة والمفرق وحي المعلمين من أكبر أحياء بعقوبة، ويصل عدد سكانها إلى أكثر من مئة وخمسين ألف نسمة.وأعلنت فرق الدفاع المدني، السبت، إخلاء عائلة بعد سقوط جزئي لمنزل بسبب الأمطار في بغداد.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "فرق الدفاع المدني أخلت عائلة في منطقة الطوبجي بجانب بغداد الكرخ نتيجة لسقوط جزئي لسقف منزلهم بسبب شدة الأمطار وقدم البناء.وأشار البيان إلى أنه "تم إخراج العائلة وكان من بينهم كبار بالسن من دون تسجيل إصابات بشرية مع وضع الأشرطة التحذيرية لمنع اقتراب المواطنين من الدار الآيل للسقوط".وذكر بيان لوزارة التربية، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، وجه المديرين العامين للتربية وإدارات المدارس كافة بإعلان النفير العام وتفقد المدارس وتهيأتها للتلاميذ.وأكد الجبوري، أهمية الاهتمام بالجانب الخدمي، التي تعد ضرورة لا بد منها لإدامة المدارس وتصريف مياه الأمطار المتجمعة والآسنة وتنظيف مداخلها.وشدد على "مديري التربية بالإسراع في التواصل مع دوائر البلدية المعنية بمحافظاتهم، حفاظا على سلامة الطلاب".وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الداخلية في بيان نشرته "واع"، السبت، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، يستنفر جميع ملاكات الدفاع المدني لسحب مياه الأمطار في بغداد والمحافظات".