احتفل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية بالكريسماس، في شوارع منطقة مكادي جنوب الغردقة، وشهدت الاحتفالات زفة بالزي الفرعوني، وزفة بلدي بالجمل والحصان عربة بابا نويل الشهيرة، وسط فرحة السياح الذين ارتدوا زي بابا نويل، ورقصوا على أنغام المُزمار البلدي في جو من البهجة والفرحة والسعادة بالاحتفالات.

وأشار عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن آلاف السياح خرجوا إلى شوارع منطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة للاحتفال بالكريسماس.

ولفت إلى أن الاحتفالات شهدت زفة بلدي وفرعوني لبابا نويل بالجمل والحصان، وارتدى السياح زي بابا-نويل رعدية فرعونية في جو احتفالي مبهج.

من جانبه كشف العميد محمد منصور الخبير الأمني بالبحر الأحمر، أن احتفالات الكريسماس بشوارع الغردقة هي نوع من أنواع تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي، مشيرًا إلى أن احتفال آلاف السائحين من 15 جنسية أجنبية في شوارع الغردقة بالكريسماس يعكس الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر، مشددًا على أن الدولة موطن الأمن والأمان، وصورة مشرفة أمام العالم.

وأضاف أن الاحتفالات بالكريسماس تستمر حتى منتصف الليل، وتشمل فقرات موسيقية واستعراضية متنوعة وبرامج ترفيهية، وحفلة مسائية وشو روسي وبرازيلي، وفلكلور شعبي بخيمة الكريسماس الشهيرة، والتي أعدت خصيصاً لهذه المناسبة.