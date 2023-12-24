سياسي ياباني: عودة أسعار الفائدة الطبيعية في اليابان أمر ضروري

نقلت صحيفة "نيكي" اليابانية، عن السياسي الياباني شيجيرو إيشيبا القول في مقابلة، إنه سيكون من الضروري أن تعود البلاد إلى أسعار الفائدة الطبيعية.

وأضاف تقرير الصحيفة، أن إيشيبا قال إن سياساته الاقتصادية ستركز على العودة إلى الرأسمالية، مشيرا إلى أهمية زيادة عدد السكان وتطبيع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

جدير بالذكر أن إيشيبا، الذي سبق له أن ترشح لقيادة الحزب الحاكم في اليابان، هو منافس محتمل لتولي منصب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي يعاني للبقاء في السلطة بعد فضيحة تمويل.