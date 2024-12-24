 تعليم البحيرة: تطبيق نظام البوكلت في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تعليم البحيرة: تطبيق نظام البوكلت في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

خميس البرعي
نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 11:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 11:54 ص

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تطبيق نظام البوكلت في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك وفقا للضوابط التي حددتها الوزارة واتخاذ كل الإجراءات لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة.

جاء ذلك في إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 للشهادة الإعدادية ووفقا للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ووفقا لمواعيد الامتحانات وتوقيتاتها الزمنية اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 يناير حتى الخميس 23 يناير 2024.

وأشار إلى أن نظام البوكلت ليست له علاقة بطبيعة أو محتوى الامتحانات والأسئلة وهو عبارة عن كراسة صغيرة تكون ورقة الأسئلة الخاصة بالامتحانات هي نفسها ورقة الإجابة من خلال توزيع الأسئلة على عدد كبير من الصفحات يصعب نقلها أو تصويرها لتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما يحد ويمنع من ظاهرة الغش بين الطلاب.


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