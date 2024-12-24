قال الفنان شريف منير، إنه يدخل في الكثير من الشد والجذب مع ابنته أسما ويختلف معها في العديد من الأمور.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «صاحبة السعادة» الذي تُقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، عبر شاشة «dmc»، وعُرضت مساء الأربعاء، أنه يشعر بالحزن عندما تتعرض ابنته للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن ابنته تعرضت للهجوم بعدما قصَّت شعرها، مشيرًا إلى أنه أبدى إعجابه بهذه الإطلالة التي لم يكن بها تشبيه بالرجال كما ادعى البعض.

ولفت إلى أن ابنته كانت لديها مشكلة كبيرة في شعرها ما استدعى قَصّه، موضحًا أن الجمهور ينتظر أي شيء لتوجيه انتقادات دون معروف الظروف والملابسات.

ونوه بأن هناك الكثير من الأسباب التي قد تدفع الشخص إلى اتخاذ سلوكيات بعينها، مثل تعرضه لمشكلة صحية أو نفسية، موضحًا أنه وجه اللوم لها لأنّه قصَّت شعرها أمام الكاميرا، وكان عليها أن تفعل ذلك بمفردها.

وسبق أن أثارت الفنانة أسما شريف منير الجدل، بعدما قصت شعرها بالكامل «زيرو».

ففي ديسمبر من العام الماضي، نشرت أسما شريف منير عبر خاصية «ستورى إنستجرام» مقطع فيديو يظهرها حليقة الرأس بالكامل وقالت: «اللوك دا عجبنى ومريح بالنسبالى، حاولت أسيبه يطول ما قدرتش وحلقت شعرى تاني».

هذه الواقعة كانت الثانية من نوعها، ففي أغسطس من العام نفسه، ظهرت أسماء حليقة الرأس ما أثار جدلًا كبيرًا.