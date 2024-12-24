 بحضور نواب.. انطلاق ندوة الإيجار القديم بنقابة الصحفيين - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 7:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بحضور نواب.. انطلاق ندوة الإيجار القديم بنقابة الصحفيين

بسنت الشرقاوي
نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 6:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 7:06 م

انطلقت منذ قليل، ندوة اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين حول مشروع قانون الإيجار القديم.

يشارك في الندوة، أعضاء بمجلس النواب، بينهم إسماعيل نصر الدين ومحمد عبد العليم داوود.

كما يشارك عدد من الخبراء والمتخصصين في القانون، بينهم الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور سعيد عبد الخالق نائب رئيس جمعية الاقتصاد المصري والتشريعات، وممثلين عن المستأجرين المستشار الدكتور محمود عطية ممثل المستأجرين، والمحامي ياسر الرشيدي، ومصطفى عبد الرحمن ممثل ائتلاف ملاك العقارات القديمة.

تبحث الندوة في الحلول المقترحة لعلاج أزمة الإيجارات القديمة لا سيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بعدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم، وبالتوازي مع بحث مجلس النواب للحلول المقترحة لهذه الأزمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك