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انطلقت منذ قليل، ندوة اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين حول مشروع قانون الإيجار القديم.

يشارك في الندوة، أعضاء بمجلس النواب، بينهم إسماعيل نصر الدين ومحمد عبد العليم داوود.

كما يشارك عدد من الخبراء والمتخصصين في القانون، بينهم الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور سعيد عبد الخالق نائب رئيس جمعية الاقتصاد المصري والتشريعات، وممثلين عن المستأجرين المستشار الدكتور محمود عطية ممثل المستأجرين، والمحامي ياسر الرشيدي، ومصطفى عبد الرحمن ممثل ائتلاف ملاك العقارات القديمة.

تبحث الندوة في الحلول المقترحة لعلاج أزمة الإيجارات القديمة لا سيما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بعدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم، وبالتوازي مع بحث مجلس النواب للحلول المقترحة لهذه الأزمة.