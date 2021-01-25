تامر أمين مهنئا المصريين بعيد الشرطة: كان الله في عونهم مهمة ثقيلة جدا

هنأ الإعلامي تامر أمين، كل أفراد وزارة الدخلية بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الشرطة، قائلًا: «تضحيات رجال الشرطة من محدش حاسس بيها».



وقال خلال تقديم برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، إن هناك حالة تصيد للأخطاء لوزارة الداخلية، مشيدًا بالتطوير والتحديث الذي تشهده الوزارة حاليًا.



وأشاد بمجهودات ضباط الشرطة في جميع أنحاء الجمهورية، متابعًا: «كان الله في عونهم مهمة ثقيلة جدًا، وكل دا كوم والحالة النفسية لكل ضابط اللي مش ضامن يرجع بيته».



وتابع: «مقدرين الحالة الشعورية الصعبة لكل ضابط، كل يوم الصبح بينزلوا يقولوا الشهادة، وهو بيودع أسرته»، معربًا عن سعادته بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، في مجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة، ليشهد احتفالية الذكرى الـ69 لعيد الشرطة.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، احتفال وزارة الداخلية بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.