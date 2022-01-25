المغرب تخشى تكرار سيناريو بنين أمام مالاوي في كأس الأمم

الجماهير تزجف للكاميرون لمساندة أسود الأطلسي

تتواصل اليوم، منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021»، بمواجهة المغرب أمام مالاوي في التاسعة مساءً على ملعب ستاد أحمدو أهيدجو.

ويدخل المنتخب المغربي مباراته في دور الـ16 تحت شعار الابتعاد عن المفاجات، أملًا في التأهل إلى دور الثمانية من المسابقة القارية، التي توج بها عام 1976، لكنه يخشى تكرار سيناريو النسخة الماضية للبطولة، التي جرت بمصر عام 2019، عندما ودع أمم إفريقيا مبكرا بخسارته بركلات الترجيح أمام نظيره البنيني بركلات الترجيح في دور الـ16.

وتبدو الأمور مشابهة إلى حد بعيد في النسخة الحالية للبطولة بالنسبة للمنتخب المغربي ومنتخب مالاوي، حيث صعد منتخب أسود الأطلس لدور الـ16 بعد أن تربع على قمة المجموعة الثالثة بالدور الأول، في حين تأهل المنتخب المالاوي للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه في المسابقة، بعدما تواجد ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست.

ومنذ لقائه الأول في البطولة، وجه منتخب المغرب رسالة لمنافسيه أعلن خلالها عزمه المنافسة على اللقب، بعدما تغلب 1-0 على غانا، الذي يمتلك 4 ألقاب في البطولة، قبل أن يتغلب 2-0 على منتخب جزر القمر في الجولة الثانية، ليحسم صعوده للدور الثاني مبكرا، ثم تعادل 2 -2 مع منتخب الجابون في ختام مبارياته بالدور الأول.

وجاء التعادل في الدقائق الأخيرة مع الجابون ليوقف سلسلة انتصارات منتخب المغرب مع خليلودزيتش، التي استمرت طوال 11 مباراة متتالية، غير أن رفاق يوسف النصيري يتطلعون لتحقيق سلسلة أخرى من الفوز المتتالي على أن تكون البداية أمام مالاوي.

وأثار أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، وياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية الإسباني، قلق الجماهير المغربية قبل مواجهة مالاوي، بعدما غابا عن التدريبات في الفترة الأخيرة، غير أن مشاركتهما في اللقاء واردة. في المقابل، تأكد غياب فيصل فجر، لاعب سيفاسبور التركي، عن لقاء اليوم، بعدما أثبتت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق مؤخرا إصابته بفيروس كورونا.

وسيكون منتخب المغرب مدعوما بمجموعة كبيرة من الجماهير، التي تعتزم السفر من بعض الدول الأوروبية إلى الكاميرون، من أجل مؤازرة الأسود في المباراة.

من جانبه، يستعد منتخب مالاوي، الذي يشارك في أمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، لتسجيل ظهوره الأول في الأدوار الإقصائية للبطولة، بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية.

وستكون هذه هي المباراة الأولى بين منتخبي المغرب ومالاوي في كأس الأمم الإفريقية، رغم المواجهات العديدة التي جرت بينهما على الصعيد الرسمي، والتي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي.

وخلال 8 مباريات جرت بين المنتخبين سواء بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم أو تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حقق منتخب المغرب 5 انتصارات مقابل 3 تعادلات، دون أن يحقق المنتخب المالاوي أي فوز، فيما كانت آخر مواجهات المنتخبين بتصفيات النسخة الماضية لأمم إفريقيا، حيث فازت المغرب 3-0 بالدار البيضاء، فيما تعادلا بدون أهداف في اللقاء الآخر الذي جرى بمدينة بلانتير المالاوية في مارس 2019.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة، سوف يلتقي في دور الثمانية مع الفائز من لقاء مصر وكوت ديفوار، الذي يقام غدًا الأربعاء.