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قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب كبير، ولكنه مازال متأثرًا بوفاة نجل زوجته.

وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن أمس الثلاثاء، إقالة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا من القيادة الفنية للفريق الأبيض، وتعيين أسامة نبيه بدلاً منه.

وأضاف رئيس الزمالك: «فيريرا مدرب عظيم ولا يمكن إنكار ذلك، ولكنه متأثر بوفاة نجل زوجته منذ عودته من البرتغال».

وتابع: «إدارة الزمالك تعلم أسماء الأشخاص الذين وضعوا السحر للفريق وفيريرا، ولكننا لن نتحدث عن التفاصيل في الوقت الحالي».

وأوضح منصور: «الإدارة تناقشت كثيرًا في قرار إقالة فيريرا، فهو مدرب تاريخي وكان صعبان علينا، وسننظم حفل تكريم يليق به قبل رحيله».

وأكمل: «مجلس الإدارة اتخذ قرار إقالة فيريرا عقب مباراة الأهلي الماضية، ولكننا رفضنا الكشف عن ذلك الأمر، حتى لا يتأثر الفريق قبل مواجهة المحلة في الدوري».

وأتم: «اللاعبون كانوا يشتكون أنهم لا يلعبون في مراكزهم بالملعب، ويمكن يستريحوا لما مشينا فيريرا، وأسامة نبيه سيعالج الأخطاء في الفترة القادمة».