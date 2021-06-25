إصابة 3 مواطنين جراء تصادم 3 سيارات بنفق قناة السويس في الإسكندرية

أصيب 3 أشخاص، مساء الثلاثاء، جراء تصادم 3 سيارات ملاكي أثناء سيرهم في نفق شارع قناة السويس بالاتجاه القادم من كوبري محرم بك صوب طريق الكورنيش، وسط الإسكندرية، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة شرطة المرور، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث سير في نفق قناة السويس، منطقة محرم بك، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وبانتقال الشرطة رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تبين من المعاينة والفحص الأولي انحراف سيارة وتجاوزها جزيرة منتصف الطريق، مما أدى إلى دورانها بالاتجاه المعاكس واصطدامها بسيارتين؛ وتسبب ذلك في تحطمها وحدوث تلفيات شديدة بالسيارتين، وتعطل الحركة المرورية.

ووفقًا لمصدر أمني، جرى تحويل حركة السيارات إلى الاتجاه العلوي لتسلك شارع أبو قير، لحين رفع أثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة صوب طريق الكورنيش، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.