بسام راضي: لقاء الرئيس السيسي ونظيرته الهندية مثمر

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول اليوم شق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب الهندي، ضمن فعاليات المائدة المستديرة، بحضور رموز مجتمع رجال الأعمال والتجارة في الهند.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن أعلى ميزان تجاري لمصر مع الهند، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 7 مليارات دولار.

وأشار إلى وجود مجالات واعدة تتعاون فيها الهند مع مصر، أبرزها: الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، قائلًا إن لقاء الرئيس السيسي، مع نظيرته الهندية مساء اليوم، بالقصر الجمهوري الرئاسي، كان مثمرًا للغاية.

وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء، تناول كل جوانب العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن هناك رغبة وإرادة قوية مشتركة بين الدولتين، من أجل تطوير تلك العلاقات.

ولفت إلى الإعلان خلال المؤتمر الصحفي، للرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي، عن الارتقاء بالعلاقات لتكون استراتيجية، مشيرًا إلى أن الإعلان يعني المزيد من مجالات التعاون، والاتفاقيات الموقعة بشأن التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التنسيق السياسي على المستوى الدولي في المرحلة الحالية.

وأكد أن مظاهر الاحتفاء والاحتفال بالرئيس السيسي، كانت عظيمة جدًا منذ وصوله إلى العاصمة الهندية نيودلهي، وإلى مقر إقامته والقصر الجمهوري، معلنًا أن الرئيس من المقرر أن يجري مجموعة من اللقاءات مع الجانب الهندي، غدًا الخميس.