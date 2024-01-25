مصر تقهر تونس وتتأهل لنهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

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تأهل منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 26 والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري والمقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي والتي يتأهل بطلها لأولمبياد باريس 2024.

وتفوق منتخب مصر على نظيره التونسي بقيادة مدربه الفرنسي باتريك كازال بنتيجة 30-25 في نصف النهائي ليحجز الفراعنة مقعدا في النهائي.

وتفوق منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 17-12 قبل أن يواصل تقدمه في الشوط الثاني وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 30-25.

ولم تخسر مصر في أي مواجهة رسمية أو ودية من منتخب تونس منذ ست سنوات حيث كان الفوز التونسي الأخير على مصر في نهائي أمم إفريقيا بالجابون 2018 ومنذ ذلك الحين تفوقت مصر على تونس في بطولة العالم و3 مواجهات بأمم إفريقيا من بينها نهائي نسخة 2020 بتونس ونصف نهائي نسختي مصر 2022 و2024 وأيضا مواجهة بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط .

ويأمل منتخب مصر في الحصول على اللقب التاسع تاريخيا والثالث على التوالي وينتظر الفائز من الرأس الأخضر والجزائر لمواجهته في النهائي يوم 27 يناير الجاري.

وصعد الفراعنة لنصف النهائي عقب الفوز على المنتخب الأنجولي بنتيجة 37-25، فيما تأهل نسور قرطاج بعد فوزهم على المنتخب الغيني بنتيجة 37-24.

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني هو حامل لقب البطولتين الماضيتين في نسختي 2020 و2022 على حساب كلا من تونس والرأس الأخضر على الترتيب.