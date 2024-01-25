وزير خارجية قطر لنظيره البريطاني: الأولوية لإنهاء الحرب في غزة ومنع توسعها

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم في مكتبه بالديوان الأميري، وزير الخارجية بالمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، الذي يزور البلاد حاليا.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، لاسيما في مجال المساعدات التنموية، ومناقشة تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الوزير القطري خلال المقابلة، ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية من أجل خفض التصعيد في المنطقة، مشددا على أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لإنهاء الحرب في غزة ومنع توسعها، ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه عرض خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خطة للانتقال من هدنة مؤقتة لإدخال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين، إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح كاميرون في تغريدة عبر حسابه بموقع «إكس»، صباح الخميس، أن «الخطة تهدف إلى حل سياسي طويل الأمد، وتضم إقامة دولة فلسطينية».

كما أبلغ كاميرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة فتح المعابر، والسماح بدخول المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة، وتنفيذ هدنة إنسانية فورية لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يعيشون وضعا مأساويا، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار.

وذكر أن بريطانيا وقطر تتعاونان معا لتوصيل المزيد من المساعدات إلى غزة، حيث ستُنقل أول شحنة مشتركة تحتوي على خيام إلى مصر جوا اليوم الخميس، ثم ستصل إلى غزة عن طريق البر.

وقال إن حجم المعاناة في غزة لا يمكن تصوره، ويجب بذل المزيد وبشكل أسرع لمساعدة المحاصرين، الذين يعيشون هذا الوضع المأساوي، وذلك حسبما أفادته قناة «الجزيرة».

وذكر مكتب كاميرون، أنه حثّ القادة الإسرائيليين على استخدام ميناء أسدود لتوصيل المساعدات إلى غزة.