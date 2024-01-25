مصرع شاب شنقا بمركز الواسطى ببني سويف

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لقي شاب مصرعه بعد أن أقدم على الانتحار شنقا بمنزله؛ بسبب مروره بأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف الشرطة والنيابة.

تلقى اللواء أسامه حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من مستشفى الواسطى المركزي بوصول شاب جثة هامدة وبه سيجات حول رقبته.

وتبين من التحريات التي قام بها المقدم محمد محروس رئيس مباحث قسم شرطة مركز الواسطى، أن الجثة لشخص يدعى عبد النبي حجاج أحمد 39 سنة مقيم زراوية المصلوب التابعة لدائرة المركز، كان يمر بأزمة نفسية واقدم على شنق نفسة في منزله، قامت سيارة الإسعاف إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بنقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف الشرطة والنيابة.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطبيب الشرعي؛ لمعرفة أسباب الوفاه وتحريات المباحث حول الحادث.