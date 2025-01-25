أولمو يغيب عن برشلونة في موقعة فالنسيا

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أجرى برشلونة مرانه الأخير قبل مواجهة فالنسيا، اليوم السبت، من دون مشاركة صانع الألعاب داني أولمو، الذي يواصل التعافي من الحمل العضلي الزائد في العضلة النعلية للساق اليمنى.

وكان أولمو قد غاب عن مواجهة البرسا الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا، في لقاء انتهى لصالح الفريق الكتالوني 4-5 لنفس الأسباب.

ولم يتدرب أولمو تحت قيادة هانز فليك اليوم استعدادا لمواجهة الغد المرتقبة، والتي يرغب خلالها برشلونة في إنهاء سلسلة نتائجه السلبية في الليجا.

بينما شارك لاعب فريق الشباب، كيم جونينت، في المران لأول مرة مع فريق الكبار، والذي غاب عنه أيضا للإصابة كل من أنييجو مارتينيز وتير شتيجن ومارك بيرنال.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر وحصد نقطتين فقط في آخر 4 جولات.