كشف القيادي في حماس محمود مرداوي، مصير المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود، مؤكدًا أن الحركة ملتزمة بتنفيذ بنود اتفاقية التبادل كافة.

وقال في مداخلة هاتفية لفضائية «التلفزيون العربي»، مساء السبت، إن الاتفاق حدد إطلاق سراح 4 محتجزات إسرائيليات خلال الأسبوع الثاني، دون تحديد أسماء مطلقًا.

وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تسليم المقاومة لعدد من المحتجزات والمحتجزين الآخرين، مضيفًا: «نحن معنيون بتطبيق الاتفاق بسلاسة وبحذافيره، والوسطاء يشرفون على التطبيق والتنفيذ ونحن نثق بدورهم».

وأضاف: «لا نية لنا لتغيير أي حرف في الاتفاق أو القفز على أي جزئية به، نحن عازمون على استمرار تلك الروح، وملتزمون بمراحله الثلاث».

ولفت إلى أن «هناك قرارًا من قيادة الحركة والوفد المفاوض بتطبيق الاتفاق بمنتهى الدقة»، مؤكدًا: «ملتزمون بالاتفاق المكتوب بمنتهى الدقة والحرفية، خطوة مقابل خطوة.. لن نتجاوز ولن نتخلى عن أي تعهد قدمناه ووقعنا عليه».

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه لن يسمح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة، بذريعة خرق حركة المقاومة «حماس» لاتفاق تبادل الأسرى.

وأضاف في بيان، اليوم السبت، أنه «لن يتم السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، قبل الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود، والتي كان من المفترض أن يُفرج عنها اليوم».

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، فإن «أربيل يهود من بين الرهائن المدنيين المحتجزين في غزة، وكان من المفترض أن تكون ضمن الدفعة التالية التي سيتم إطلاق سراحها».